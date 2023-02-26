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Яков Гаврилов

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Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

11.10.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Гавриил (Михайлов)

Мать: Пелагея Евстафиева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.05.1848

Жена: Евдокия (Павлова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1850

Дочь: Алексеева Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия (Павлова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.10.1901
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
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