Яков Гаврилов
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смерти11.10.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Гавриил (Михайлов)
Мать: Пелагея Евстафиева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.05.1848
Жена: Евдокия (Павлова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1850
Дочь: Алексеева Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия (Павлова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.10.1901
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд