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Цупин (Супин) Александр Алексеев

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Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

23.08.1875

Дата смерти

22.11.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1875

Отец: Алексеев Алексей Васильев

Мать: Алексеева Параскева Яковлева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.05.1893

Жена: Наталия Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1895

Дочь: Анастасия Александрова

Мать ребёнка: Наталия Парфенова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1897

Дочь: Параскева Александрова

Мать ребёнка: Наталия Парфенова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1900

Сын: Андрей Александров

Мать ребёнка: Наталия Парфенова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1903

Сын: Дмитрий Александров

Мать ребёнка: Наталия Парфенова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
22.11.1914
Причина смерти: На войне пропал без вести
Военная служба
1914
мл. унтер-офицер 296-й пехотный Грязовецкий полк
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