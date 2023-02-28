Цупин (Супин) Александр Алексеев
Место рождения
Дата рождения23.08.1875
Дата смерти22.11.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1875
Бракосочетание
17.05.1893
Жена: Наталия Парфенова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1895
Дочь: Анастасия Александрова
Мать ребёнка: Наталия Парфенова
Рождение ребёнка
22.07.1897
Дочь: Параскева Александрова
Мать ребёнка: Наталия Парфенова
Рождение ребёнка
22.09.1900
Сын: Андрей Александров
Мать ребёнка: Наталия Парфенова
Рождение ребёнка
19.09.1903
Сын: Дмитрий Александров
Мать ребёнка: Наталия Парфенова
Смерть
22.11.1914
Причина смерти: На войне пропал без вести
Военная служба
1914
мл. унтер-офицер 296-й пехотный Грязовецкий полк