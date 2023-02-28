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Алексеев Денис Алексеев

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Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Алексеев Алексей Васильев

Мать: Алексеева Параскева Яковлева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.02.1902

Жена: Алексеева Ульяния Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1902

Сын: Алексеев Иван Денисов

Мать ребёнка: Алексеева Ульяния Иванова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1917
бомбардир 108-я артиллерийская бригада
Смерть
Неизвестно
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