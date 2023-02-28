Алексеев Денис Алексеев
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
10.02.1902
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1902
Мать ребёнка: Алексеева Ульяния Иванова
Военная служба
1917
бомбардир 108-я артиллерийская бригада
Смерть
Неизвестно