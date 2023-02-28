Алексеева Ульяния Иванова
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1902
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1902
Отец ребёнка: Алексеев Денис Алексеев
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно