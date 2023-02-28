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Алексеева Ульяния Иванова

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.02.1902

Муж: Алексеев Денис Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1902

Сын: Алексеев Иван Денисов

Отец ребёнка: Алексеев Денис Алексеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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