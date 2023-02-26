Демидова Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова Ксения Иванова

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Место рождения

сельцо Юшково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1836

Дата смерти

29.07.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Юшково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1860

Сын: Алексей (по крёстному)

Отец ребёнка: Демидов Демид Харитонов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Акилина Демидова

Отец ребёнка: Демидов Демид Харитонов

Бракосочетание
12.11.1861

Муж: Демидов Демид Харитонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.02.1863

Дочь: Агафья Демидова

Отец ребёнка: Демидов Демид Харитонов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Демидова Устиния (Дометиева)

Отец ребёнка: Демидов Демид Харитонов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1871

Сын: Демидов Тимофей Демидов

Отец ребёнка: Демидов Демид Харитонов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1873

Сын: Демидов Пётр Демидов

Отец ребёнка: Демидов Демид Харитонов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1876

Дочь: Ерошкова Евдокия Демидова

Отец ребёнка: Демидов Демид Харитонов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1879

Дочь: Малашенкова Наталия Демидова

Отец ребёнка: Демидов Демид Харитонов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1882

Сын: Демидов Василий Демидов

Отец ребёнка: Демидов Демид Харитонов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.07.1902
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю
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