Демидова Ксения Иванова
Место рождениясельцо Юшково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1836
Дата смерти29.07.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Юшково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1860
Отец ребёнка: Демидов Демид Харитонов
Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Акилина Демидова
Отец ребёнка: Демидов Демид Харитонов
Бракосочетание
12.11.1861
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.02.1863
Дочь: Агафья Демидова
Отец ребёнка: Демидов Демид Харитонов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Демидова Устиния (Дометиева)
Отец ребёнка: Демидов Демид Харитонов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1871
Отец ребёнка: Демидов Демид Харитонов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1873
Сын: Демидов Пётр Демидов
Отец ребёнка: Демидов Демид Харитонов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1876
Дочь: Ерошкова Евдокия Демидова
Отец ребёнка: Демидов Демид Харитонов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1879
Дочь: Малашенкова Наталия Демидова
Отец ребёнка: Демидов Демид Харитонов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1882
Отец ребёнка: Демидов Демид Харитонов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.07.1902
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю