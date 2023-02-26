Малашенкова (Демидова) Наталия Демидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малашенкова (Демидова) Наталия Демидова

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1879

Отец: Демидов Демид Харитонов

Мать: Демидова Ксения Иванова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.04.1898

Муж: Малашенков Яков Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.03.1899

Сын: Малашенков Гавриил Яковлев

Отец ребёнка: Малашенков Яков Андреев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1901

Дочь: Ефросинья Яковлева

Отец ребёнка: Малашенков Яков Андреев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1903

Сын: Малашенков Иван Яковлев

Отец ребёнка: Малашенков Яков Андреев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1906

Дочь: Вера Яковлева

Отец ребёнка: Малашенков Яков Андреев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1908

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Малашенков Яков Андреев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1909

Сын: Малашенков Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Малашенков Яков Андреев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1914

Дочь: Анна мл.

Отец ребёнка: Малашенков Яков Андреев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1917

Сын: Малашенков Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Малашенков Яков Андреев

д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Малашенков Яков Андреев

Смерть
Неизвестно
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