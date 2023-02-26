Малашенкова (Демидова) Наталия Демидова
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.08.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
22.08.1879
Отец: Демидов Демид Харитонов
Мать: Демидова Ксения Иванова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.04.1898
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.03.1899
Сын: Малашенков Гавриил Яковлев
Отец ребёнка: Малашенков Яков Андреев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1901
Дочь: Ефросинья Яковлева
Отец ребёнка: Малашенков Яков Андреев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1903
Отец ребёнка: Малашенков Яков Андреев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1906
Дочь: Вера Яковлева
Отец ребёнка: Малашенков Яков Андреев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1908
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Малашенков Яков Андреев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1909
Сын: Малашенков Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Малашенков Яков Андреев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1914
Дочь: Анна мл.
Отец ребёнка: Малашенков Яков Андреев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1917
Сын: Малашенков Семен Яковлевич
Отец ребёнка: Малашенков Яков Андреев
д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Малашенков Яков Андреев
Смерть
Неизвестно