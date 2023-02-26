(Демидова) Агафья Демидова
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.02.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.02.1863
Отец: Демидов Демид Харитонов
Мать: Демидова Ксения Иванова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1880
Муж: Яков Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.12.1881
Дочь: Анисия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Васильев
Рождение ребёнка
26.09.1884
Дочь: Устина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Васильев
Рождение ребёнка
14.11.1886
Дочь: Екатерина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Васильев
Рождение ребёнка
1888
Сын: Курляков (куряков) Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Васильев
Рождение ребёнка
20.06.1891
Сын: Сергей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Васильев
Рождение ребёнка
17.09.1893
Дочь: Надежда Яковлева
Отец ребёнка: Яков Васильев
Рождение ребёнка
03.02.1896
Сын: Георгий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Васильев
Рождение ребёнка
02.10.1898
Сын: Андрей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Васильев
Рождение ребёнка
23.06.1903
Дочь: Агрипина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Васильев
Смерть
Неизвестно