(Демидова) Агафья Демидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Демидова) Агафья Демидова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.02.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1863

Отец: Демидов Демид Харитонов

Мать: Демидова Ксения Иванова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1880

Муж: Яков Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.12.1881

Дочь: Анисия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1884

Дочь: Устина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1886

Дочь: Екатерина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Курляков (куряков) Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1891

Сын: Сергей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1893

Дочь: Надежда Яковлева

Отец ребёнка: Яков Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1896

Сын: Георгий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1898

Сын: Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1903

Дочь: Агрипина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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