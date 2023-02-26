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Демидов Пётр Демидов

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.11.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1873

Отец: Демидов Демид Харитонов

Мать: Демидова Ксения Иванова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1893

Жена: Демидова Матрона Елисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
22.07.1894

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Демидова Матрона Елисеева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1896

Дочь: Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Демидова Матрона Елисеева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1899

Сын: Демидов Семён Петров

Мать ребёнка: Демидова Матрона Елисеева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1901

Сын: Демидов Александр Петров

Мать ребёнка: Демидова Матрона Елисеева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1904

Дочь: Параскева Петрова

Мать ребёнка: Демидова Матрона Елисеева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Агафья Петрова

Мать ребёнка: Демидова Матрона Елисеева

Рождение ребёнка
30.01.1908

Сын: Демидов Иоанн Петров

Мать ребёнка: Демидова Матрона Елисеева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1909

Сын: Демидов Василий Петрович

Мать ребёнка: Демидова Матрона Елисеева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1912

Дочь: Агрипина Петрова

Мать ребёнка: Демидова Матрона Елисеева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1914

Дочь: Ольга Петрова

Мать ребёнка: Демидова Матрона Елисеева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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