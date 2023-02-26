Демидов Пётр Демидов
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.11.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
18.11.1873
Отец: Демидов Демид Харитонов
Мать: Демидова Ксения Иванова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1893
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
22.07.1894
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Демидова Матрона Елисеева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1896
Дочь: Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Демидова Матрона Елисеева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1899
Сын: Демидов Семён Петров
Мать ребёнка: Демидова Матрона Елисеева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1901
Мать ребёнка: Демидова Матрона Елисеева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1904
Дочь: Параскева Петрова
Мать ребёнка: Демидова Матрона Елисеева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Агафья Петрова
Мать ребёнка: Демидова Матрона Елисеева
Рождение ребёнка
30.01.1908
Сын: Демидов Иоанн Петров
Мать ребёнка: Демидова Матрона Елисеева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1909
Мать ребёнка: Демидова Матрона Елисеева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1912
Дочь: Агрипина Петрова
Мать ребёнка: Демидова Матрона Елисеева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1914
Дочь: Ольга Петрова
Мать ребёнка: Демидова Матрона Елисеева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно