Демидов Иоанн Петров
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.01.1908
Дата смерти30.01.1909
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1908
Отец: Демидов Пётр Демидов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.01.1909
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище