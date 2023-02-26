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Демидов Иоанн Петров

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.01.1908

Дата смерти

30.01.1909

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1908

Отец: Демидов Пётр Демидов

Мать: Демидова Матрона Елисеева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.01.1909
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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