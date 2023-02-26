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Демидова Матрона Елисеева

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Место рождения

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1893

Муж: Демидов Пётр Демидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
22.07.1894

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Демидов Пётр Демидов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1896

Дочь: Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Демидов Пётр Демидов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1899

Сын: Демидов Семён Петров

Отец ребёнка: Демидов Пётр Демидов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1901

Сын: Демидов Александр Петров

Отец ребёнка: Демидов Пётр Демидов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1904

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Демидов Пётр Демидов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Агафья Петрова

Отец ребёнка: Демидов Пётр Демидов

Рождение ребёнка
30.01.1908

Сын: Демидов Иоанн Петров

Отец ребёнка: Демидов Пётр Демидов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1909

Сын: Демидов Василий Петрович

Отец ребёнка: Демидов Пётр Демидов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1912

Дочь: Агрипина Петрова

Отец ребёнка: Демидов Пётр Демидов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1914

Дочь: Ольга Петрова

Отец ребёнка: Демидов Пётр Демидов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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