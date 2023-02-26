Демидова Матрона Елисеева
Место рожденияд.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1893
Муж: Демидов Пётр Демидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
22.07.1894
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Демидов Пётр Демидов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1896
Дочь: Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Демидов Пётр Демидов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1899
Сын: Демидов Семён Петров
Отец ребёнка: Демидов Пётр Демидов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1901
Отец ребёнка: Демидов Пётр Демидов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1904
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Демидов Пётр Демидов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Агафья Петрова
Отец ребёнка: Демидов Пётр Демидов
Рождение ребёнка
30.01.1908
Сын: Демидов Иоанн Петров
Отец ребёнка: Демидов Пётр Демидов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1909
Отец ребёнка: Демидов Пётр Демидов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1912
Дочь: Агрипина Петрова
Отец ребёнка: Демидов Пётр Демидов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1914
Дочь: Ольга Петрова
Отец ребёнка: Демидов Пётр Демидов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно