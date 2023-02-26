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(Демидова) Анна Петрова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.07.1894

Дата смерти

18.02.1906

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
22.07.1894

Отец: Демидов Пётр Демидов

Мать: Демидова Матрона Елисеева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.02.1906
сельцо Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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