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Свивальнев Николай Николаевич

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Место рождения

Ивановское, Заокский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: Свивальнев Николай Степанович

Мать: Свивальнева Наталия Иларионовна

Ивановское, Заокский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1902

Жена: Свивальнева Анна Илларионовна

Рождение ребёнка
25.01.1904

Дочь: Серебренникова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Свивальнева Анна Илларионовна

Рождение ребёнка
11.08.1906

Дочь: Свивальнева Серафима Николаевна

Мать ребёнка: Свивальнева Анна Илларионовна

Россия, Тульская область, Алексинский район, деревня Ивановская
Смерть
1907
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