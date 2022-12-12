Свивальнев Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения1878 ст.
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
25.01.1904
Дочь: Серебренникова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Свивальнева Анна Илларионовна
Рождение ребёнка
11.08.1906
Дочь: Свивальнева Серафима Николаевна
Мать ребёнка: Свивальнева Анна Илларионовна
Россия, Тульская область, Алексинский район, деревня Ивановская
Смерть
1907