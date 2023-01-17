Свивальнева Серафима Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свивальнева Серафима Николаевна

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Место рождения

Россия, Тульская область, Алексинский район, деревня Ивановская

Дата рождения

11.08.1906

Дата смерти

26.12.1871

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
26.12.1871
Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение
11.08.1906

Отец: Свивальнев Николай Николаевич

Мать: Свивальнева Анна Илларионовна

Россия, Тульская область, Алексинский район, деревня Ивановская
Бракосочетание
31.12.1926

Муж: Клепцов Петр Михайлович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
15.02.1930

Дочь: Бердина Ида Петровна

Отец ребёнка: Клепцов Петр Михайлович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Клепцов Леонид Петрович

Отец ребёнка: Клепцов Петр Михайлович

Серпухов, Серпухов, Московская область
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