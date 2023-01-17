Свивальнева Серафима Николаевна
Место рожденияРоссия, Тульская область, Алексинский район, деревня Ивановская
Дата рождения11.08.1906
Дата смерти26.12.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Смерть
26.12.1871
Рождение
11.08.1906
Россия, Тульская область, Алексинский район, деревня Ивановская
Бракосочетание
31.12.1926
Рождение ребёнка
15.02.1930
Дочь: Бердина Ида Петровна
Отец ребёнка: Клепцов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Клепцов Петр Михайлович