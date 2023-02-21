Свивальнева (Абросимова) Анна Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиОколо 1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
25.01.1904
Дочь: Серебренникова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Свивальнев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
11.08.1906
Дочь: Свивальнева Серафима Николаевна
Отец ребёнка: Свивальнев Николай Николаевич
Россия, Тульская область, Алексинский район, деревня Ивановская
Смерть
Около 1958