Свивальнева (Абросимова) Анна Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свивальнева (Абросимова) Анна Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Около 1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Абросимов Илларион Стефанов

Мать: Абросимова Иулита Макарова

Бракосочетание
1902

Муж: Свивальнев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
25.01.1904

Дочь: Серебренникова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Свивальнев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
11.08.1906

Дочь: Свивальнева Серафима Николаевна

Отец ребёнка: Свивальнев Николай Николаевич

Россия, Тульская область, Алексинский район, деревня Ивановская
Смерть
Около 1958
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