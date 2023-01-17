Свивальнев Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиОколо 1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Свивальнев Николай Николаев
Мать ребёнка: Свивальнева Параскева Прокопиева
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Свивальнева Параскева Николаева
Мать ребёнка: Свивальнева Параскева Прокопиева
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Свивальнев Александр Николаев
Мать ребёнка: Свивальнева Параскева Прокопиева
Рождение ребёнка
После 01.02.1869 ст.
Дочь: Свивальнева Анна Николаевп
Мать ребёнка: Свивальнева Параскева Прокопиева
Бракосочетание
08.11.1871 ст.
Рождение ребёнка
19.02.1873 ст.
Сын: Свивальнев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Свивальнева Наталия Иларионовна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Свивальнева Мария Николаева
Мать ребёнка: Свивальнева Наталия Иларионовна
Рождение ребёнка
1878 ст.
Сын: Свивальнев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Свивальнева Наталия Иларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1879