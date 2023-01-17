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Свивальнев Николай Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Около 1879

Пол

Мужской

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

1807 г.р.

Жена

Около 1846 г.р.
Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Свивальнев Степан Ананьев

Мать: Свивальнева Анна Александровна

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Свивальнев Николай Николаев

Мать ребёнка: Свивальнева Параскева Прокопиева

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Свивальнева Параскева Николаева

Мать ребёнка: Свивальнева Параскева Прокопиева

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Свивальнев Александр Николаев

Мать ребёнка: Свивальнева Параскева Прокопиева

Рождение ребёнка
После 01.02.1869 ст.

Дочь: Свивальнева Анна Николаевп

Мать ребёнка: Свивальнева Параскева Прокопиева

Ивановское, Заокский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
08.11.1871 ст.

Жена: Свивальнева Наталия Иларионовна

Ивановское, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.02.1873 ст.

Сын: Свивальнев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Свивальнева Наталия Иларионовна

Ивановское, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Свивальнева Мария Николаева

Мать ребёнка: Свивальнева Наталия Иларионовна

Рождение ребёнка
1878 ст.

Сын: Свивальнев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Свивальнева Наталия Иларионовна

Ивановское, Заокский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свивальнева Параскева Прокопиева

Смерть
Около 1879
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