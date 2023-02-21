Свивальнева (Бормотова) Наталия Иларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свивальнева (Бормотова) Наталия Иларионовна

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Место рождения

Калужская губерния, Тарусский уезд, село Троицкое

Дата рождения

19.08.1847 ст.

Дата смерти

10.10.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1847 ст.

Отец: Бормотов Иларий Иванович

Мать: Бормотова Анисья Ивановна

Калужская губерния, Тарусский уезд, село Троицкое
Бракосочетание
08.11.1871 ст.

Муж: Свивальнев Николай Степанович

Ивановское, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.02.1873 ст.

Сын: Свивальнев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Свивальнев Николай Степанович

Ивановское, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Свивальнева Мария Николаева

Отец ребёнка: Свивальнев Николай Степанович

Рождение ребёнка
06.04.1877 ст.

Дочь: Свивальнева Мария Николаевп

Отец ребёнка: не указан

Ивановское, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1878 ст.

Сын: Свивальнев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Свивальнев Николай Степанович

Ивановское, Заокский муниципальный район, Тульская область
Смерть
10.10.1893 ст.
Ивановское, Заокский муниципальный район, Тульская область
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