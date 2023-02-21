Свивальнева (Бормотова) Наталия Иларионовна
Место рожденияКалужская губерния, Тарусский уезд, село Троицкое
Дата рождения19.08.1847 ст.
Дата смерти10.10.1893 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1847 ст.
Калужская губерния, Тарусский уезд, село Троицкое
Бракосочетание
08.11.1871 ст.
Рождение ребёнка
19.02.1873 ст.
Сын: Свивальнев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Свивальнев Николай Степанович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Свивальнева Мария Николаева
Отец ребёнка: Свивальнев Николай Степанович
Рождение ребёнка
06.04.1877 ст.
Дочь: Свивальнева Мария Николаевп
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1878 ст.
Сын: Свивальнев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Свивальнев Николай Степанович
Смерть
10.10.1893 ст.