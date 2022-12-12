Рюткинен (Нюганен) Елена Семеновна
Место рождения
Дата рождения02.12.1886
Дата смерти27.10.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1886
Отец: Нюганен Семен Петрович
Мать: Нюганен Елена Яковлевна
Бракосочетание
1907
Соболево
Рождение ребёнка
1908 ст.
Дочь: Нюганен Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Рюткинен Матвей Андреевич
Соболево Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1911 ст.
Сын: Рюткинен Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Рюткинен Матвей Андреевич
Соболево
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Рюткинен Матвей Андреевич
Соболево Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Рюткинен Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
17.07.1925
Дочь: Каретникова Смирнова Бородина Виролайнен Хильда Матвеевна
Отец ребёнка: Рюткинен Матвей Андреевич
Соболево
Смерть
27.10.1962