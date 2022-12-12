Рюткинен (Нюганен) Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рюткинен (Нюганен) Елена Семеновна

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Место рождения

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

02.12.1886

Дата смерти

27.10.1962

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1886

Отец: Нюганен Семен Петрович

Мать: Нюганен Елена Яковлевна

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1907

Муж: Рюткинен Матвей Андреевич

Соболево
Рождение ребёнка
1908 ст.

Дочь: Нюганен Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Рюткинен Матвей Андреевич

Соболево Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Рюткинен Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Рюткинен Матвей Андреевич

Соболево
Рождение ребёнка
1914

Сын: Рюткинен Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Рюткинен Матвей Андреевич

Соболево Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1921

Сын: Рюткинен Семен Матвеевич

Отец ребёнка: Рюткинен Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
17.07.1925

Дочь: Каретникова Смирнова Бородина Виролайнен Хильда Матвеевна

Отец ребёнка: Рюткинен Матвей Андреевич

Соболево
Смерть
27.10.1962
Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
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