Нюганен (Хюннинен Пёниайнен) Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нюганен (Хюннинен Пёниайнен) Елена Яковлевна

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Место рождения

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

25.09.1849

Дата смерти

23.04.1929

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1849

Отец: Хюннинен Hynninen Яков Jacob Андреевич Andreas

Мать: Хюннинен Hynnine Екатерина Catharina Михайловна Mich

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
После 1867

Муж: Нюганен Семен Петрович

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.11.1873

Сын: Нюганен Иван Семенович

Отец ребёнка: не указан

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.10.1879

Сын: Нюганен Матвей Семенович

Отец ребёнка: Нюганен Семен Петрович

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.12.1886

Дочь: Рюткинен Елена Семеновна

Отец ребёнка: Нюганен Семен Петрович

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
23.04.1929
Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
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