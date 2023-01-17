Нюганен (Хюннинен Пёниайнен) Елена Яковлевна
Место рождения
Дата рождения25.09.1849
Дата смерти23.04.1929
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1849
Отец: Хюннинен Hynninen Яков Jacob Андреевич Andreas
Бракосочетание
После 1867
Рождение ребёнка
27.11.1873
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.10.1879
Отец ребёнка: Нюганен Семен Петрович
Рождение ребёнка
02.12.1886
Дочь: Рюткинен Елена Семеновна
Отец ребёнка: Нюганен Семен Петрович
Смерть
23.04.1929