Нюганен Семен Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Бракосочетание
После 1867
Жена: Нюганен Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
27.11.1873 ст.
Мать ребёнка: Нюганен Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
17.10.1879
Мать ребёнка: Нюганен Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
02.12.1886
Дочь: Рюткинен Елена Семеновна
Мать ребёнка: Нюганен Елена Яковлевна
Смерть
Неизвестно