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Нюганен Семен Петрович

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Место рождения

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Нюганен Петр Семенович

Мать: Нюганен Екатерина Михайловна

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
После 1867

Жена: Нюганен Елена Яковлевна

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.11.1873 ст.

Сын: Нюганен Иван Семенович

Мать ребёнка: Нюганен Екатерина Михайловна

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.10.1879

Сын: Нюганен Матвей Семенович

Мать ребёнка: Нюганен Елена Яковлевна

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.12.1886

Дочь: Рюткинен Елена Семеновна

Мать ребёнка: Нюганен Елена Яковлевна

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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