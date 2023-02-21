Рюткинен Иван Матвеевич
Место рожденияСоболево Царскосельский уезд
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Соболево Царскосельский уезд
Бракосочетание
18.03.1936
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рюткинен Евгения Андреевна
Рождение ребёнка
28.02.1939
Дочь: Молодцова Хапова Сильва (Галина) Ивановна
Мать ребёнка: Рюткинен Евгения Андреевна
Д.Соболево
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Рюткинен Хильда Ивановна
Мать ребёнка: Рюткинен Евгения Андреевна
Рождение ребёнка
20.06.1947
Дочь: Зайцева Хельми Ивановна
Мать ребёнка: Рюткинен Евгения Андреевна
Эстония
Рождение ребёнка
1949
Мать ребёнка: Рюткинен Евгения Андреевна
Смерть
Неизвестно
Новая Деревня, Бежецкий муниципальный район, Тверская область