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Рюткинен Иван Матвеевич

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Место рождения

Соболево Царскосельский уезд

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Рюткинен Матвей Андреевич

Мать: Рюткинен Елена Семеновна

Соболево Царскосельский уезд
Бракосочетание
18.03.1936

Жена: Рюткинен Евгения Андреевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рюткинен Евгения Андреевна

Рождение ребёнка
28.02.1939

Дочь: Молодцова Хапова Сильва (Галина) Ивановна

Мать ребёнка: Рюткинен Евгения Андреевна

Д.Соболево
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Рюткинен Хильда Ивановна

Мать ребёнка: Рюткинен Евгения Андреевна

Рождение ребёнка
20.06.1947

Дочь: Зайцева Хельми Ивановна

Мать ребёнка: Рюткинен Евгения Андреевна

Эстония
Рождение ребёнка
1949

Сын: Рюткинен Аркадий Арне

Мать ребёнка: Рюткинен Евгения Андреевна

Смерть
Неизвестно
Новая Деревня, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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