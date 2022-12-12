Рюткинен (Яковлева Иванайнен) Евгения Андреевна
Место рождения
Дата рождения?.12.1914 ст.
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1914 ст.
Бракосочетание
18.03.1936
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рюткинен Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
28.02.1939
Дочь: Молодцова Хапова Сильва (Галина) Ивановна
Отец ребёнка: Рюткинен Иван Матвеевич
Д.Соболево
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Рюткинен Хильда Ивановна
Отец ребёнка: Рюткинен Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
20.06.1947
Дочь: Зайцева Хельми Ивановна
Отец ребёнка: Рюткинен Иван Матвеевич
Эстония
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Рюткинен Иван Матвеевич
Смерть
2000
Село Новое, Бежецкий муниципальный район, Тверская область