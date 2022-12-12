Рюткинен (Яковлева Иванайнен) Евгения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рюткинен (Яковлева Иванайнен) Евгения Андреевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

?.12.1914 ст.

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1914 ст.

Отец: Яковлев Андрей Яковлевич

Мать: Яковлева Александра Степановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
18.03.1936

Муж: Рюткинен Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рюткинен Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
28.02.1939

Дочь: Молодцова Хапова Сильва (Галина) Ивановна

Отец ребёнка: Рюткинен Иван Матвеевич

Д.Соболево
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Рюткинен Хильда Ивановна

Отец ребёнка: Рюткинен Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
20.06.1947

Дочь: Зайцева Хельми Ивановна

Отец ребёнка: Рюткинен Иван Матвеевич

Эстония
Рождение ребёнка
1949

Сын: Рюткинен Аркадий Арне

Отец ребёнка: Рюткинен Иван Матвеевич

Смерть
2000
Село Новое, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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