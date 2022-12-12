Яковлев Андрей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1886 ст.
Дата смертиПосле 03.02.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1886 ст.
Отец: Яков Ильич
Мать: Екатерина Семеновна
Бракосочетание
?.04.1912 ст.
Рождение ребёнка
1913 ст.
Дочь: Яковлева Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Яковлева Александра Степановна
Рождение ребёнка
?.12.1914 ст.
Дочь: Рюткинен Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Яковлева Александра Степановна
Смерть
После 03.02.1915