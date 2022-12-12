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Яковлев Андрей Яковлевич

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Место рождения

Исаково, Красноармейский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

01.08.1886 ст.

Дата смерти

После 03.02.1915

Пол

Мужской

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1886 ст.

Отец: Яков Ильич

Мать: Екатерина Семеновна

Исаково, Красноармейский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
?.04.1912 ст.

Жена: Яковлева Александра Степановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1913 ст.

Дочь: Яковлева Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Яковлева Александра Степановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
?.12.1914 ст.

Дочь: Рюткинен Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Яковлева Александра Степановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
После 03.02.1915
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