Яковлева (Алексеева) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Алексеева) Александра Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Алексеев Степан Петрович

Мать: Алексеева Татьяна Семеновна

Бракосочетание
?.04.1912 ст.

Муж: Яковлев Андрей Яковлевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1913 ст.

Дочь: Яковлева Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Яковлев Андрей Яковлевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
?.12.1914 ст.

Дочь: Рюткинен Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Яковлев Андрей Яковлевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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