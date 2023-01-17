Яковлева (Алексеева) Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Бракосочетание
?.04.1912 ст.
Рождение ребёнка
1913 ст.
Дочь: Яковлева Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Яковлев Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
?.12.1914 ст.
Дочь: Рюткинен Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Яковлев Андрей Яковлевич
Смерть
Неизвестно