Алексеева Татьяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти?.03.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Яковлева Александра Степановна
Отец ребёнка: Алексеев Степан Петрович
Рождение ребёнка
05.01.1895 ст.
Отец ребёнка: Алексеев Степан Петрович
Рождение ребёнка
28.12.1896 ст.
Дочь: Голубева Агафья (Галина) Степановна
Отец ребёнка: Алексеев Степан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1943