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Алексеева Татьяна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Яковлева Александра Степановна

Отец ребёнка: Алексеев Степан Петрович

Рождение ребёнка
05.01.1895 ст.

Сын: Алексеев Иван Степанович

Отец ребёнка: Алексеев Степан Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.12.1896 ст.

Дочь: Голубева Агафья (Галина) Степановна

Отец ребёнка: Алексеев Степан Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Степан Петрович

Смерть
?.03.1943
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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