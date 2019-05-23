Молодцова Хапова (Рюткинен) Сильва (Галина) Ивановна
Место рожденияД.Соболево
Дата рождения28.02.1939
Дата смерти23.05.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1939
Д.Соболево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хапова Лариса Павловна
Отец ребёнка: Хапов Борис Павлович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хапов Борис Павлович
Смерть
23.05.2019