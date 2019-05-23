Молодцова Хапова (Рюткинен) Сильва (Галина) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молодцова Хапова (Рюткинен) Сильва (Галина) Ивановна

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Место рождения

Д.Соболево

Дата рождения

28.02.1939

Дата смерти

23.05.2019

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1939

Отец: Рюткинен Иван Матвеевич

Мать: Рюткинен Евгения Андреевна

Д.Соболево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хапова Лариса Павловна

Отец ребёнка: Хапов Борис Павлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хапов Борис Павлович

Смерть
23.05.2019
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