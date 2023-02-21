Рюткинен Матвей Андреевич
Место рожденияСоболево Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии
Дата рождения1886
Дата смерти1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Соболево Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии
Бракосочетание
1907
Жена: Рюткинен Елена Семеновна
Соболево
Рождение ребёнка
1908 ст.
Дочь: Нюганен Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: Рюткинен Елена Семеновна
Соболево Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1911 ст.
Сын: Рюткинен Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Рюткинен Елена Семеновна
Соболево
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Рюткинен Елена Семеновна
Соболево Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Рюткинен Елена Семеновна
Рождение ребёнка
17.07.1925
Дочь: Каретникова Смирнова Бородина Виролайнен Хильда Матвеевна
Мать ребёнка: Рюткинен Елена Семеновна
Соболево
Смерть
1942