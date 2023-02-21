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Рюткинен Матвей Андреевич

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Место рождения

Соболево Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии

Дата рождения

1886

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Рюткинен Андрей Фомич

Мать: Рюткинен Екатерина Яковлевна

Соболево Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии
Бракосочетание
1907

Жена: Рюткинен Елена Семеновна

Соболево
Рождение ребёнка
1908 ст.

Дочь: Нюганен Екатерина Матвеевна

Мать ребёнка: Рюткинен Елена Семеновна

Соболево Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Рюткинен Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Рюткинен Елена Семеновна

Соболево
Рождение ребёнка
1914

Сын: Рюткинен Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Рюткинен Елена Семеновна

Соболево Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1921

Сын: Рюткинен Семен Матвеевич

Мать ребёнка: Рюткинен Елена Семеновна

Рождение ребёнка
17.07.1925

Дочь: Каретникова Смирнова Бородина Виролайнен Хильда Матвеевна

Мать ребёнка: Рюткинен Елена Семеновна

Соболево
Смерть
1942
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