Рюткинен (Хюли) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рюткинен (Хюли) Екатерина Яковлевна

Место рождения

Местелево, Покровская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

После 1910

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Хюли Яков

Мать: не указана

Местелево, Покровская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
29.06.1880

Муж: Рюткинен Андрей Фомич

Соболево, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1885 ст.

Дочь: Рюткинен Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Рюткинен Андрей Фомич

Соболево, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Рюткинен Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Рюткинен Андрей Фомич

Соболево Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии
Рождение ребёнка
1894 ст.

Дочь: София Андреевна

Отец ребёнка: Рюткинен Андрей Фомич

Соболево, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1895

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Рюткинен Андрей Фомич

Соболево, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Смерть
После 1910
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