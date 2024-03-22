Рюткинен (Хюли) Екатерина Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиПосле 1910
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Хюли Яков
Бракосочетание
29.06.1880
Рождение ребёнка
04.09.1885 ст.
Дочь: Рюткинен Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Рюткинен Андрей Фомич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Рюткинен Матвей Андреевич
Отец ребёнка: Рюткинен Андрей Фомич
Соболево Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии
Рождение ребёнка
1894 ст.
Дочь: София Андреевна
Отец ребёнка: Рюткинен Андрей Фомич
Рождение ребёнка
03.12.1895
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Рюткинен Андрей Фомич
Смерть
После 1910