деревня Местелево, Покровская волость, Царскосельский уезд (на 1913) — Familio

Местелево

Покровская волость, Царскосельский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О разверстании на отрубные и хуторские участки надельной земли крестьянам деревни Местелево Покровской волости. 1912–1914 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
О разверстании на отрубные и хуторские участки надельной земли крестьян деревни Местелево Покровской волости. 1913 г. // Центральный государственный исторический архив Са Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Царскосельский уезд
4034Местелево, д. удел.при р. Ижоре.131526105116

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Царскосельский уезд, Покровская волость
Мсстелевское д.134 стан4331 участок13город Павловск.

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