Каретникова Смирнова Бородина Виролайнен (Рюткинен) Хильда Матвеевна
Место рожденияСоболево
Дата рождения17.07.1925
Дата смерти02.11.2005
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1925
Соболево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виролайнен ?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородин Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородин Алексей
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каретников Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бородин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Виролайнен Андрей
Смерть
02.11.2005