Каретникова Смирнова Бородина Виролайнен (Рюткинен) Хильда Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каретникова Смирнова Бородина Виролайнен (Рюткинен) Хильда Матвеевна

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Место рождения

Соболево

Дата рождения

17.07.1925

Дата смерти

02.11.2005

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1925

Отец: Рюткинен Матвей Андреевич

Мать: Рюткинен Елена Семеновна

Соболево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виролайнен ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Алексей

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каретников Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виролайнен Андрей

Смерть
02.11.2005
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