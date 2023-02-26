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Елизавета Михайлова

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Место рождения

имение г-на Сурменева

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

имение г-на Сурменева
Бракосочетание
24.05.1861

Муж: Кирей (Кирилл) Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1862

Дочь: Агафия Киреева

Отец ребёнка: Кирей (Кирилл) Филиппов

д.Максимово Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Иван Киров

Отец ребёнка: Кирей (Кирилл) Филиппов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Прокопий Киреев

Отец ребёнка: Кирей (Кирилл) Филиппов

Рождение ребёнка
1872

Сын: Иродион Киреев

Отец ребёнка: Кирей (Кирилл) Филиппов

Рождение ребёнка
10.05.1874

Дочь: Гликерия Киреева

Отец ребёнка: Кирей (Кирилл) Филиппов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.08.1875

Сын: Антоний (Киреев)

Отец ребёнка: Кирей (Кирилл) Филиппов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1878

Дочь: Анастасия Киреева

Отец ребёнка: Кирей (Кирилл) Филиппов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1880

Сын: Никита Кириллов

Отец ребёнка: Кирей (Кирилл) Филиппов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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