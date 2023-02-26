Елизавета Михайлова
Место рожденияимение г-на Сурменева
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
имение г-на Сурменева
Бракосочетание
24.05.1861
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1862
Дочь: Агафия Киреева
Отец ребёнка: Кирей (Кирилл) Филиппов
д.Максимово Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Сын: Иван Киров
Отец ребёнка: Кирей (Кирилл) Филиппов
Рождение ребёнка
1868
Сын: Прокопий Киреев
Отец ребёнка: Кирей (Кирилл) Филиппов
Рождение ребёнка
1872
Сын: Иродион Киреев
Отец ребёнка: Кирей (Кирилл) Филиппов
Рождение ребёнка
10.05.1874
Дочь: Гликерия Киреева
Отец ребёнка: Кирей (Кирилл) Филиппов
Рождение ребёнка
02.08.1875
Сын: Антоний (Киреев)
Отец ребёнка: Кирей (Кирилл) Филиппов
Рождение ребёнка
11.03.1878
Дочь: Анастасия Киреева
Отец ребёнка: Кирей (Кирилл) Филиппов
Рождение ребёнка
27.05.1880
Сын: Никита Кириллов
Отец ребёнка: Кирей (Кирилл) Филиппов
Смерть
Неизвестно