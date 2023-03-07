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Антоний (Киреев)

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.08.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1875

Отец: Кирей (Кирилл) Филиппов

Мать: Елизавета Михайлова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.11.1906

Жена: Евдокия Демидова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1909

Дочь: Параскева Антонова

Мать ребёнка: Евдокия Демидова

Рождение ребёнка
06.02.1910

Дочь: ?

Мать ребёнка: Евдокия Демидова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1912

Дочь: Мария Антонова

Мать ребёнка: Евдокия Демидова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1914

Сын: Прохор Антониев

Мать ребёнка: Евдокия Демидова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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