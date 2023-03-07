Антоний (Киреев)
Место рождения
Дата рождения02.08.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1875
Отец: Кирей (Кирилл) Филиппов
Мать: Елизавета Михайлова
Бракосочетание
12.11.1906
Жена: Евдокия Демидова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1909
Дочь: Параскева Антонова
Мать ребёнка: Евдокия Демидова
Рождение ребёнка
06.02.1910
Дочь: ?
Мать ребёнка: Евдокия Демидова
Рождение ребёнка
09.02.1912
Дочь: Мария Антонова
Мать ребёнка: Евдокия Демидова
Рождение ребёнка
26.07.1914
Сын: Прохор Антониев
Мать ребёнка: Евдокия Демидова
Смерть
Неизвестно