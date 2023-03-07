Евдокия Демидова
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.11.1906
Муж: Антоний (Киреев)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1909
Дочь: Параскева Антонова
Отец ребёнка: Антоний (Киреев)
Рождение ребёнка
06.02.1910
Дочь: ?
Отец ребёнка: Антоний (Киреев)
Рождение ребёнка
09.02.1912
Дочь: Мария Антонова
Отец ребёнка: Антоний (Киреев)
Рождение ребёнка
26.07.1914
Сын: Прохор Антониев
Отец ребёнка: Антоний (Киреев)
Смерть
Неизвестно