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Евдокия Демидова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: ?

Мать: ?

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.11.1906

Муж: Антоний (Киреев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1909

Дочь: Параскева Антонова

Отец ребёнка: Антоний (Киреев)

Рождение ребёнка
06.02.1910

Дочь: ?

Отец ребёнка: Антоний (Киреев)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1912

Дочь: Мария Антонова

Отец ребёнка: Антоний (Киреев)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1914

Сын: Прохор Антониев

Отец ребёнка: Антоний (Киреев)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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