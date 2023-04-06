Анастасия Киреева
Место рождения
Дата рождения11.03.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1878
Отец: Кирей (Кирилл) Филиппов
Мать: Елизавета Михайлова
Бракосочетание
06.02.1894
Муж: Роман Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1897
Дочь: Матрёна Романова
Отец ребёнка: Роман Васильев
Рождение ребёнка
23.11.1899
Дочь: Екатерина Романова
Отец ребёнка: Роман Васильев
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Параскева Романова
Отец ребёнка: Роман Васильев
Рождение ребёнка
19.01.1902
Дочь: Мария Романова
Отец ребёнка: Роман Васильев
Смерть
Неизвестно