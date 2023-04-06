Анастасия Киреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Киреева

Анастасия Киреева

avatar

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.03.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1878

Отец: Кирей (Кирилл) Филиппов

Мать: Елизавета Михайлова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.02.1894

Муж: Роман Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1897

Дочь: Матрёна Романова

Отец ребёнка: Роман Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1899

Дочь: Екатерина Романова

Отец ребёнка: Роман Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Параскева Романова

Отец ребёнка: Роман Васильев

Рождение ребёнка
19.01.1902

Дочь: Мария Романова

Отец ребёнка: Роман Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close