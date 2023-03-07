Иван Киров
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Кирей (Кирилл) Филиппов
Мать: Елизавета Михайлова
Бракосочетание
13.10.1885
Жена: Дария Егорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1886
Сын: Давид Иванов
Мать ребёнка: Дария Егорова
Рождение ребёнка
22.05.1888
Дочь: Елена Иоаннова
Мать ребёнка: Дария Егорова
Военная служба
1888
рядовой
Рождение ребёнка
24.08.1890
Сын: Пётр Иванов
Мать ребёнка: Дария Егорова
Рождение ребёнка
12.03.1893
Дочь: Евдокия Иоаннова
Мать ребёнка: Дария Егорова
Рождение ребёнка
13.06.1894
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Дария Егорова
Рождение ребёнка
19.03.1900
Сын: Сергей Иванов
Мать ребёнка: Дария Егорова
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Елена Иоаннова
Мать ребёнка: Дария Егорова
Рождение ребёнка
05.09.1903
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Дария Егорова
Рождение ребёнка
07.11.1906
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Дария Егорова
Смерть
Неизвестно