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Иван Киров

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Кирей (Кирилл) Филиппов

Мать: Елизавета Михайлова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.10.1885

Жена: Дария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1886

Сын: Давид Иванов

Мать ребёнка: Дария Егорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.05.1888

Дочь: Елена Иоаннова

Мать ребёнка: Дария Егорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1888
рядовой
Рождение ребёнка
24.08.1890

Сын: Пётр Иванов

Мать ребёнка: Дария Егорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.03.1893

Дочь: Евдокия Иоаннова

Мать ребёнка: Дария Егорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1894

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Дария Егорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.03.1900

Сын: Сергей Иванов

Мать ребёнка: Дария Егорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Елена Иоаннова

Мать ребёнка: Дария Егорова

Рождение ребёнка
05.09.1903

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Дария Егорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1906

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Дария Егорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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