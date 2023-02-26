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Дария Егорова

Место рождения

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.10.1885

Муж: Иван Киров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1886

Сын: Давид Иванов

Отец ребёнка: Иван Киров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.05.1888

Дочь: Елена Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Киров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1890

Сын: Пётр Иванов

Отец ребёнка: Иван Киров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.03.1893

Дочь: Евдокия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Киров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1894

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Киров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.03.1900

Сын: Сергей Иванов

Отец ребёнка: Иван Киров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Елена Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Киров

Рождение ребёнка
05.09.1903

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Киров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1906

Сын: Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Киров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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