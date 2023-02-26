Дария Егорова
Место рожденияд.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.10.1885
Муж: Иван Киров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1886
Сын: Давид Иванов
Отец ребёнка: Иван Киров
Рождение ребёнка
22.05.1888
Дочь: Елена Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Киров
Рождение ребёнка
24.08.1890
Сын: Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иван Киров
Рождение ребёнка
12.03.1893
Дочь: Евдокия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Киров
Рождение ребёнка
13.06.1894
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Киров
Рождение ребёнка
19.03.1900
Сын: Сергей Иванов
Отец ребёнка: Иван Киров
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Елена Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Киров
Рождение ребёнка
05.09.1903
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Киров
Рождение ребёнка
07.11.1906
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван Киров
Смерть
Неизвестно