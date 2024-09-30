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Хуопалайнен Адам Саломонович

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

19.09.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1830

Отец: Хуопалайнен Саломон Абрамович

Мать: Хуопалайнен (Тиелинен) Анна Иосифовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуопалайнен (Спётис) Хедвиг Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуопалайнен (Линахарья) Мария Густавовна

Рождение ребёнка
19.08.1855

Дочь: (Хуопалайнен) Анна Адамовна

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Линахарья) Мария Густавовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1863

Сын: Хуопалайнен Петр Адамович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Спётис) Хедвиг Петровна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1875

Сын: Хуопалайнен Адам Адамович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Спётис) Хедвиг Петровна

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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