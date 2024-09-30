Хуопалайнен Адам Саломонович
Место рождения
Дата рождения19.09.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1830
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1855
Дочь: (Хуопалайнен) Анна Адамовна
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Линахарья) Мария Густавовна
Рождение ребёнка
06.11.1863
Сын: Хуопалайнен Петр Адамович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Спётис) Хедвиг Петровна
Рождение ребёнка
10.05.1875
Сын: Хуопалайнен Адам Адамович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Спётис) Хедвиг Петровна
Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно