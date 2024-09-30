Хуопалайнен (Линахарья) Мария Густавовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Линахарья) Мария Густавовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1832

Дата смерти

19.09.1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуопалайнен Адам Саломонович

Рождение ребёнка
19.08.1855

Дочь: (Хуопалайнен) Анна Адамовна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Саломонович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
19.09.1861

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