Хуопалайнен (Линахарья) Мария Густавовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1832
Дата смерти19.09.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1855
Дочь: (Хуопалайнен) Анна Адамовна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Саломонович
Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
19.09.1861