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Хуопалайнен Саломон Абрамович

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

07.03.1802

Дата смерти

07.05.1881

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1802

Отец: Хуопалайнен Абрам Андреевич

Мать: Хуопалайнен (Сокка) Хедвиг

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуопалайнен (Тиелинен) Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
19.09.1830

Сын: Хуопалайнен Адам Саломонович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Тиелинен) Анна Иосифовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1831

Дочь: (Хуопалайнен) Мария Саломоновна

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Тиелинен) Анна Иосифовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1834

Сын: Хуопалайнен Петр Саломонович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Тиелинен) Анна Иосифовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1840

Дочь: (Хуопалайнен) Катарина Саломоновна

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Тиелинен) Анна Иосифовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
07.05.1881

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