Хуопалайнен Саломон Абрамович
Место рождения
Дата рождения07.03.1802
Дата смерти07.05.1881
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1802
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1830
Сын: Хуопалайнен Адам Саломонович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Тиелинен) Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
26.12.1831
Дочь: (Хуопалайнен) Мария Саломоновна
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Тиелинен) Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
24.06.1834
Сын: Хуопалайнен Петр Саломонович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Тиелинен) Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
01.08.1840
Дочь: (Хуопалайнен) Катарина Саломоновна
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Тиелинен) Анна Иосифовна
Смерть
07.05.1881