Хуопалайнен (Сокка) Хедвиг
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.11.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Хуопалайнен) Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Абрам Андреевич
Рождение ребёнка
07.03.1802
Сын: Хуопалайнен Саломон Абрамович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Абрам Андреевич
Рождение ребёнка
25.03.1807
Сын: Хуопалайнен Симон Абрамович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Абрам Андреевич
Смерть
04.11.1848