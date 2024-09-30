Хуопалайнен (Сокка) Хедвиг — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Сокка) Хедвиг

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.11.1848

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуопалайнен Абрам Андреевич

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Хуопалайнен) Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Абрам Андреевич

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1802

Сын: Хуопалайнен Саломон Абрамович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Абрам Андреевич

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1807

Сын: Хуопалайнен Симон Абрамович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Абрам Андреевич

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
04.11.1848

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