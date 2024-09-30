Хуопалайнен Симон Абрамович
Место рождения
Дата рождения25.03.1807
Дата смерти1860
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1807
Бракосочетание
01.11.1836
Рождение ребёнка
03.12.1837
Сын: Хуопалайнен Иван Симонович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Ахокас) Мария Бертовна
Рождение ребёнка
20.12.1840
Сын: Хуопалайнен Абрам Симонович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Ахокас) Мария Бертовна
Рождение ребёнка
17.11.1844
Сын: Хуопалайнен Адам Симонович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Ахокас) Мария Бертовна
Смерть
1860