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Хуопалайнен Симон Абрамович

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

25.03.1807

Дата смерти

1860

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1807

Отец: Хуопалайнен Абрам Андреевич

Мать: Хуопалайнен (Сокка) Хедвиг

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
01.11.1836

Жена: Хуопалайнен (Ахокас) Мария Бертовна

Рождение ребёнка
03.12.1837

Сын: Хуопалайнен Иван Симонович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Ахокас) Мария Бертовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1840

Сын: Хуопалайнен Абрам Симонович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Ахокас) Мария Бертовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1844

Сын: Хуопалайнен Адам Симонович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Ахокас) Мария Бертовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
1860

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