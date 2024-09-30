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Хуопалайнен Иван Симонович

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

03.12.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1837

Отец: Хуопалайнен Симон Абрамович

Мать: Хуопалайнен (Ахокас) Мария Бертовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.09.1860

Жена: Хуопалайнен (Хюрюляйнен) Анна Петровна

Рождение ребёнка
14.09.1863

Сын: Хуопалайнен Иван Иванович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Хюрюляйнен) Анна Петровна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1867

Сын: Хуопалайнен Петр Иванович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Хюрюляйнен) Анна Петровна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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