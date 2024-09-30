Хуопалайнен Иван Симонович
Место рождения
Дата рождения03.12.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1837
Бракосочетание
29.09.1860
Рождение ребёнка
14.09.1863
Сын: Хуопалайнен Иван Иванович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Хюрюляйнен) Анна Петровна
Рождение ребёнка
24.07.1867
Сын: Хуопалайнен Петр Иванович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Хюрюляйнен) Анна Петровна
Смерть
Неизвестно