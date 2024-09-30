Хуопалайнен (Ахокас) Мария Бертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Ахокас) Мария Бертовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1814

Дата смерти

22.10.1881

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1836

Муж: Хуопалайнен Симон Абрамович

Рождение ребёнка
03.12.1837

Сын: Хуопалайнен Иван Симонович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Симон Абрамович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1840

Сын: Хуопалайнен Абрам Симонович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Симон Абрамович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1844

Сын: Хуопалайнен Адам Симонович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Симон Абрамович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
22.10.1881

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