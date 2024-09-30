Хуопалайнен (Ахокас) Мария Бертовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1814
Дата смерти22.10.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1836
Рождение ребёнка
03.12.1837
Сын: Хуопалайнен Иван Симонович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Симон Абрамович
Рождение ребёнка
20.12.1840
Сын: Хуопалайнен Абрам Симонович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Симон Абрамович
Рождение ребёнка
17.11.1844
Сын: Хуопалайнен Адам Симонович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Симон Абрамович
Смерть
22.10.1881