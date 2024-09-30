Хуопалайнен (Спётис) Хедвиг Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1839
Дата смерти19.06.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1863
Сын: Хуопалайнен Петр Адамович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Саломонович
Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1875
Сын: Хуопалайнен Адам Адамович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Саломонович
Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
19.06.1914