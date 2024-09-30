Хуопалайнен (Спётис) Хедвиг Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Спётис) Хедвиг Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1839

Дата смерти

19.06.1914

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуопалайнен Адам Саломонович

Рождение ребёнка
06.11.1863

Сын: Хуопалайнен Петр Адамович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Саломонович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1875

Сын: Хуопалайнен Адам Адамович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Саломонович

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
19.06.1914

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