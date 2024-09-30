Хуопалайнен Петр Адамович
Место рождения
Дата рождения06.11.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1863
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1898
Дочь: Хеймонен (Хуопалайнен) Катарина Петровна
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Лингинен) Анна-Мария Ристовна
Рождение ребёнка
10.04.1904
Дочь: (Хуопалайнен) Ольга Петровна
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Лингинен) Анна-Мария Ристовна
Смерть
Неизвестно