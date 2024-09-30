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Хуопалайнен Петр Адамович

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

06.11.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1863

Отец: Хуопалайнен Адам Саломонович

Мать: Хуопалайнен (Спётис) Хедвиг Петровна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуопалайнен (Лингинен) Анна-Мария Ристовна

Рождение ребёнка
20.05.1898

Дочь: Хеймонен (Хуопалайнен) Катарина Петровна

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Лингинен) Анна-Мария Ристовна

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1904

Дочь: (Хуопалайнен) Ольга Петровна

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Лингинен) Анна-Мария Ристовна

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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