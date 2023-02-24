Дмитриев Щучинск Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Дмитрий Васильев
Мать: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
18.12.1858
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Аксиния Архиповна
Щучинск
Рождение ребёнка
Около 1862
Мать ребёнка: Аксиния Архиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев 2й Щучинск ? Михайлович
Мать ребёнка: Аксиния Архиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев 1й Щучинск ? Михайлович
Мать ребёнка: Аксиния Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксиния Архиповна
Смерть
Неизвестно