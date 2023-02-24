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Дмитриев Щучинск Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Дмитрий Васильев

Мать: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
18.12.1858

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Аксиния Архиповна

Щучинск
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Дмитриев ? Михайлович

Мать ребёнка: Аксиния Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев 2й Щучинск ? Михайлович

Мать ребёнка: Аксиния Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев 1й Щучинск ? Михайлович

Мать ребёнка: Аксиния Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксиния Архиповна

Смерть
Неизвестно
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