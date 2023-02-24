Дмитрий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Василий Дмитриев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1813
Сын: Емельян Дмитриевич
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Егор Дмитриевич
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Дмитриев Ст. Щучинчинская Савва Дмитриевич
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Дмитриев Щучинск Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Дмитриев Умер В Щучинске Фрол Дмитриевич
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анисья Дмитриевна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Смерть
1836