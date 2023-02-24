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Пелагея Дмитриевна
Пелагея Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1820
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Дмитрий Васильев
1796 г.р.
Мать
Татьяна Ивановна
1796 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец:
Дмитрий Васильев
Мать:
Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно
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