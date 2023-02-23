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Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Емельян Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Васильев

Рождение ребёнка
1814

Сын: Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Васильев

Рождение ребёнка
1817

Сын: Дмитриев Ст. Щучинчинская Савва Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Васильев

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Васильев

Рождение ребёнка
1822

Сын: Дмитриев Щучинск Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Васильев

Рождение ребёнка
1826

Сын: Дмитриев Умер В Щучинске Фрол Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Васильев

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анисья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Васильев

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Васильев

Смерть
Неизвестно
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