Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Емельян Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
1814
Сын: Егор Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
1817
Сын: Дмитриев Ст. Щучинчинская Савва Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
1822
Сын: Дмитриев Щучинск Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
1826
Сын: Дмитриев Умер В Щучинске Фрол Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анисья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Васильев
Смерть
Неизвестно