Аксиния Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксиния Архиповна

Аксиния Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

08.06.1902

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1858

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Дмитриев Щучинск Михаил Дмитриевич

Щучинск
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Дмитриев ? Михайлович

Отец ребёнка: Дмитриев Щучинск Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев 2й Щучинск ? Михайлович

Отец ребёнка: Дмитриев Щучинск Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев 1й Щучинск ? Михайлович

Отец ребёнка: Дмитриев Щучинск Михаил Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Щучинск Михаил Дмитриевич

Смерть
08.06.1902