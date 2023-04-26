Аксиния Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти08.06.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1858
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Дмитриев Щучинск Михаил Дмитриевич
Щучинск
Рождение ребёнка
Около 1862
Отец ребёнка: Дмитриев Щучинск Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев 2й Щучинск ? Михайлович
Отец ребёнка: Дмитриев Щучинск Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев 1й Щучинск ? Михайлович
Отец ребёнка: Дмитриев Щучинск Михаил Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.06.1902