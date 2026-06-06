Дмитриев ? Варфоломей Михайлович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецДмитриев Щучинск Михаил Дмитриевич1822 г.р.
Мать(Евдокимовна) Аксиния Архиповна/ Евдокимовна1827 г.р.
Дети
Дмитриев Роман Варфоломеевич28.09.1882 ст. г.р.
Дмитриев Григорий ВарфоломеевичОколо 1884 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1882 ст.
Сын: Дмитриев Роман Варфоломеевич
Мать ребёнка: Дмитриева (Возм Давыдова) Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Дмитриев Григорий Варфоломеевич
Мать ребёнка: Дмитриева (Возм Давыдова) Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
28.09.1886 ст.
Сын: Дмитриев Михаил Варфоломеевич
Мать ребёнка: Дмитриева (Возм Давыдова) Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
05.03.1889 ст.
Сын: Дмитриев Николай Варфоломеевич
Мать ребёнка: Дмитриева (Возм Давыдова) Дарья Семеновна
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
03.03.1891
Сын: Дмитриев Александр Варфоломеевич
Мать ребёнка: Дмитриева (Возм Давыдова) Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
28.03.1897
Сын: Дмитриев Марк Варфоломеевич
Мать ребёнка: Дмитриева (Возм Давыдова) Дарья Семеновна
Смерть
Неизвестно