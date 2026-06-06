Дмитриев ? Варфоломей Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Дмитриев ? Варфоломей Михайлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Дмитриев Щучинск Михаил Дмитриевич1822 г.р.
Мать
(Евдокимовна) Аксиния Архиповна/ Евдокимовна1827 г.р.
Дети
Дмитриев Роман Варфоломеевич28.09.1882 ст. г.р.
Дмитриев Григорий ВарфоломеевичОколо 1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитриев Щучинск Михаил Дмитриевич

Мать: (Евдокимовна) Аксиния Архиповна/ Евдокимовна

Рождение ребёнка
28.09.1882 ст.

Сын: Дмитриев Роман Варфоломеевич

Мать ребёнка: Дмитриева (Возм Давыдова) Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Дмитриев Григорий Варфоломеевич

Мать ребёнка: Дмитриева (Возм Давыдова) Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
28.09.1886 ст.

Сын: Дмитриев Михаил Варфоломеевич

Мать ребёнка: Дмитриева (Возм Давыдова) Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
05.03.1889 ст.

Сын: Дмитриев Николай Варфоломеевич

Мать ребёнка: Дмитриева (Возм Давыдова) Дарья Семеновна

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Рождение ребёнка
03.03.1891

Сын: Дмитриев Александр Варфоломеевич

Мать ребёнка: Дмитриева (Возм Давыдова) Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
28.03.1897

Сын: Дмитриев Марк Варфоломеевич

Мать ребёнка: Дмитриева (Возм Давыдова) Дарья Семеновна

Смерть
Неизвестно

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